Paolo Ficco riconfermato alla guida del Saues, il sindacato autonomo urgenza ed emergenza sanitaria

“Quarto mandato nazionale consecutivo per il cardiologo napoletano Paolo Ficco alla guida del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria. Lo ha stabilito il IV Congresso Nazionale Ordinario dell’organizzazione sindacale che ha anche sancito i componenti dell’esecutivo nazionale indicando in Maria Foresta e Mario Guarino i due vicepresidenti nazionali. Con l’elezione degli organi statutari pubblicati sul sito saues.it e le designazioni nelle diverse Aree, il Congresso 2023, nell’ambito delle mozioni congressuali approvate, ha intanto ribadito il proprio impegno per il riordino dei Servizi di Emergenza sanitaria (118 e PS), approvando, peraltro, il “Progetto Rises” che – è stato detto – attraverso una serie di meccanismi e garanzie a tutela dei medici di Emergenza Territoriale e di Pronto Soccorso ne scongiurerebbe l’esodo verso altri servizi meno rischiosi e meglio remunerati, favorendo l’accettazione di queste tipologie di attività da parte dei giovani medici, supererebbe tutte le attuali criticità del sistema di emergenza dovute alla grave carenza di personale. Il progetto sarà posto all’attenzione del Governo.