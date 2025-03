Acqua & Sapone, una delle principali catene italiane di negozi specializzati in igiene della persona, casa e profumeria, annuncia la nomina di Paolo Fietta come nuovo Chief Financial Officer (Cfo). Manager di grande esperienza, ha alle spalle incarichi in Acciaierie d’Italia, Illy Caffè, Irideos, Twinset e Yook, per la quale si occupa del processo di quotazione in Borsa.