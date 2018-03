Paolo Giulierini nuovo direttore del Parco Campi Flegrei

“Siamo pronti, non ci fermiamo. Il Parco archeologico dei Campi Flegrei e’ una sfida allettante e impegnativa. Siamo qui per continuare un percorso e non perdere questa opportunita’ data al territorio”. E’ l’esordio di Paolo Giulierini da direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Giulierini, che e’ anche direttore del Museo Acheologico di Napoli, succede ad Adele Campanelli, e promette “continuita’ delle azioni gia’ intraprese, che hanno consentito all’ente di attingere ai finanziamenti da investire sull’intero patrimonio”. “Lanceremo un bando per la creazione del logo – spiega – primo elemento per lavorare alla riconoscibilita’ del Parco stesso”. Interventi immediati per percorsi sostenibili, accessibili e fruibili sono tra le priorita’ del neodirettore: “siamo gia’ al lavoro ed entro il 31 marzo sara’ delineata una nuova offerta. Per decollare pero’ c’e’ bisogno dell’impegno anche di enti locali, associazioni, territorio. Invito tutti a proporre suggerimenti per una crescita sana e proficua. La pluridisciplinarita’ del Parco e’ fondamentale. Lavoriamo per una strategia sul lungo periodo, che potremmo presentare a giugno in occasione del ritorno al Castello di Baia della statua di Zeus, attualmente al Museo archeologico di Napoli”, un ritorno frutto di una restituzione all’Italia del Getty Museum. Tra i siti da riaprire,la Citta’ bassa di Cuma. Annunciati tra gli appuntamenti, oltre al ritorno della statua di Zeus a Baia, anche la mostra di ‘Talas’ nel 2019, che si occupera’ di archeologia marina nel Tirreno e dei Campi Flegrei, per mettere in luce il rapporto uomo-mare del mondo antico. Quattro i Comuni nelc ui territorio ricade il Parco: Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Giugliano. “La sfida e’ ambiziosa e sono contento che si continui sulle linee gia’ tracciate – dice il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia – c’e’ da lavorare e dobbiamo fare in fretta, tutti dalla stessa parte. Ora e’ tempo di portare avanti il progetto Parco e dare risposte ad un territorio che aspetta”. Per Giuseppe Pugliese, sindaco di Monte di Procida, “da una collaborazione costante potranno soltanto nascere buoni frutti”. “Pronti a fare la nostra parte – gli fa eco l’assessore comunale di Giugliano, Carla Rimoli – Liternum ha bisogno di interventi”. “Fare rete per la Citta’ Flegrea – conclude il sindaco di Bacoli, Gianni Picone – e’ un’opportunita’ che non dobbiamo perdere”.