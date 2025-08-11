Paolo Greco Lucchina e Gianfranco Chiarelli nuovi vicesegretari nazionali dell’Udc

Il segretario nazionale Udc Antonio De Poli ha nominato i due vicesegretari del partito: Paolo Greco Lucchina e Gianfranco Chiarelli. “Sono certo che, insieme, potremo rafforzare la presenza dell’Udc sul territorio, sostenere le battaglie che ci vedono protagonisti e offrire all’Italia una proposta seria, credibile e radicata nei nostri valori democratico-cristiani”, ha scritto De Poli nella lettera con cui ha formalmente provveduto alla loro nomina. “A Greco Lucchina e a Chiarelli auguro buon lavoro, certo che interpreteranno questo incarico con spirito di servizio e passione contribuendo al rilancio del nostro partito e dei valori che fanno parte del nostro dna politico-culturale”, afferma De Poli. Chiarelli è attualmente commissario regionale in Puglia, mentre Greco Lucchina è commissario regionale in Piemonte.