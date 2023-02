Paolo Lombardo responsabile della nuova Direzione Cooperazione Internazionale e Finanza di Cdp

Cassa Depositi e Prestiti comunica che Paolo Lombardo è stato nominato responsabile della nuova Direzione Cooperazione Internazionale e Finanza per lo Sviluppo di Cdp. Paolo Lombardo, nato a La Spezia nel 1964, laurea in Economia alla Bocconi, ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse società e istituzioni, fra cui Eni, S.G. Warburg, Asian Development Bank e ABB Structured Finance. Entrato nel 2002 nella Banca Europea degli Investimenti (BEI), negli ultimi anni ha ricoperto in BEI il ruolo di Responsabile Rischi, Responsabile del Portafoglio Investimenti in Paesi emergenti e, più recentemente, Responsabile dell’Hub BEI in Africa dell’Est. In Cdp avrà il compito di definire e implementare le politiche di cooperazione internazionale e di finanza per lo sviluppo nei Paesi partner dell’Italia nel mondo.