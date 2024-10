Paolo Lucarini entra in Andersen Italia per guidare la Mobilità internazionale

Paolo Lucarini entra in Andersen Italia con la qualifica di equity partner per guidare il team di Global Mobility e per rafforzare l’offerta private clients, inclusa quella degli sportivi professionisti. A comunicarlo è Andrea De Vecchi, ceo di Andersen Italia e co-Managing partner dell’area Europa per Andersen Global.

Dottore commercialista con oltre 20 anni di esperienza, Lucarini arriva in Andersen dopo aver gestito con successo la practice nazionale di Global Mobility di PwC ls e aver fondato Vialto Partners in Italia. Le sue competenze si focalizzano nelle aree di fiscalità internazionale delle persone fisiche, previdenza internazionale, diritto del lavoro, immigrazione, compensation e organizzazione di progetti speciali di Global Mobility.

La divisione di Global Mobility mira a supportare la direzione del personale dei clienti in tutti i settori industriali, dalle PMI alle grandi multinazionali italiane ed estere, per tutti gli aspetti legati alla mobilità internazionale dei propri dipendenti: da quelli più tradizionali dei distacchi internazionali a quelli più attuali del remote working internazionale, passando attraverso la complicata gestione delle trasferte estere.

L’area Private Clients, coordinata dal socio Guido Sesani e sinergica e complementare all’offerta di Global Mobility, verrà rafforzata sulle tematiche internazionali e sui servizi destinati ai top manager, partner di fondi esteri e agli sportivi stranieri in Italia.