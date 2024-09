Paolo Lugiato direttore generale dell’Auditel

Il Cdadi Auditel, su proposta del presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi, nomina all’unanimità Paolo Lugiato nuovo direttore generale. Auditel è la società che raccoglie e pubblica gli ascolti televisivi in Italia. Laurea in Bocconi e un Mba alla Harvard Business School, Lugiato in passato è amministratore delegato di Rtr Rete Rinnovabile, primo operatore italiano nella produzione di energia fotovoltaica di proprietà del fondo di Private Equity inglese Terra Firma. Nel suo curriculum ruoli direttivi in diverse aziende di proprietà della famiglia Merloni, tra cui direttore del Business Development di Ariston Thermo e amministratore delegato di Novapower. Inizia la carriera nella società di consulenza americana McKinsey & Co., dove, per diversi anni, si occupa di progetti nei settori delle telecomunicazioni, dei beni di largo consumo e delle istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative.