Paolo Magnani e Francesco Reggiani, nuovi vice d.g. per Credem

Due nuovi vice direttori generali per Credem: Paolo Magnani, che assume l’incarico di coordinatore strategico dell’Area Futuro (che raggruppa l’Information Technology, l’Organizzazione, la Funzione Innovazione, Intelligenza Artificiale e Data Governance, la nuova struttura per la sicurezza informatica) e della società Credemtel, che sviluppa soluzioni digitali per le imprese; Francesco Reggiani, a cui va il coordinamento strategico delle attività di banking commerciale del Gruppo che comprendono la Business Unit Commerciale di Credem Banca e le società Avvera, Credemleasing, Credemfactor, Credemassicurazioni e Magazzini Generali delle Tagliate.