Paolo Malatesta diventa socio benemerito dell’Associazione Nazionale Finanzieri

E’ stato il vice presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, professor Antonio Maria La Scala, giunto in Valle Telesina per ricevere il Premio “Telesia for Peoples” 2020 in veste di presidente nazionale dell’associazione onlus “Gens Nova”, a consegnare personalmente la tessera di “Benemerito” al socio cavaliere Paolo Malatesta “per la fervida attività svolta in favore dell’Associazione”. La consegna dell’attestato è avvenuta nel corso di una cerimonia svoltasi nella sede della sezione ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Amorosi