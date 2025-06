Paolo Marini, nominato presidente della sezione  Autobus di Anfia

Nel quadro della nuova governance di Anfia, Paolo Marini, amministratore delegato di Tecnobus, è stato nominato presidente della Sezione Autobus dell’Associazione per il triennio 2025-2027. Marini succede ad Andrea Rampini, a cui Anfia e le aziende associate rivolgono “un sentito ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto a favore della rappresentanza della filiera produttiva italiana degli autobus”.

“Desidero ringraziare gli Associati per la fiducia che mi è stata accordata e mi metto con piacere a disposizione di questa importante Sezione – ha affermato il neo presidente -. Nell’attuale sfidante contesto, intendo proseguire nel lavoro di riposizionamento competitivo della filiera industriale italiana dell’autobus e di valorizzazione delle competenze innovative dei player che ne fanno parte, così da sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla transizione energetica e, parallelamente, sostenere le nostre imprese in questo percorso. Di qui, l’importanza di condividere con le istituzioni nazionali ed europee la centralità del Tpl nelle politiche di decarbonizzazione e di rafforzare la già buona collaborazione con le associazioni del Trasporto Pubblico”.

Laureato in Economia all’Università La Sapienza di Roma. Marini è un imprenditore del settore meccatronico, con aziende attive nel settore dell’automazione industriale.

Amministratore Unico della Tecnobus Industries, ha esperienze in ambito associativo Confindustriale, avendo nel tempo ricoperto ruoli di presidenza nel Gruppo Giovani, Piccola Industria e Territoriale di Latina e della Sezione Meccatronica di Unindustria. Attualmente è vicepresidente di Unindustria e della Camera di commercio di Frosinone e Latina; e presidente della Fondazione per la Ricerca economica e sociale (Ries) Ets.

Come tutta l’industria automotive, anche il settore del trasporto pubblico su gomma sta vivendo un’importante fase di trasformazione, chiamato da un lato a raggiungere gli ambiziosi obiettivi europei – come il 100% di autobus urbani elettrici entro il 2035 – e dall’altro a fronteggiare un mercato altalenante, che negli ultimi mesi, com’era prevedibile una volta conclusa la forte iniezione di risorse del PNRR, ha visto un importante calo della domanda. Nonostante l’incertezza del contesto, la filiera italiana dell’autobus continua ad investire nelle nuove tecnologie, in particolare nell’elettrico e nell’idrogeno, evidenziando una chiara tendenza verso soluzioni di trasporto più ecologiche, segno concreto della risposta dell’industria alla crescente domanda di mobilità sostenibile.