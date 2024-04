Paolo Messa, già presidente del consiglio d’amministrazione della Leonardo US Corporation, si unisce al NIAF come nuovo vicepresidente esecutivo delle Relazioni Internazionali e delle Partnership Strategiche. In questa veste, Messa si concentra simultaneamente nel garantire sponsorizzazioni e finanziamenti al NIAF da parte di aziende e fondazioni italiane, nonché nel potenziare la relazione con istituzioni italiane pubbliche e private ai massimi livelli.