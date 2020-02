Paolo Novi alla presidenza del Canon Club Campania

Rinnovato il consiglio direttivo del Canon Club Campania che ha nominando presidente il fotoreporter e giornalista di Angri (Salerno), Paolo Novi. Figlio d’arte, cresciuto in una famiglia di fotografi, l’obbiettivo è nel dna dei Novi: Paolo, infatti, ha appreso l’arte dal padre Giovanni, uno dei primi fotografi dell’Agro Nocerino Sarnese negli anni ’40, che fu il primo a mettergli in mano la prima macchina fotografica. Nel 2002 è stato nominato amministratore delegato della SD Italia Group, società che opera sia in Italia che all’estero nell’organizzazione di convegni e grandi eventi internazionali. Nel 2007 è ritornato ad Angri per sposare l’anno successivo la compagna di sempre, Giovanna, e dal loro matrimonio sono nati Andrea e Marta. Tante le collaborazioni con fotografi e maestri di fama internazionale e ideazioni di eventi, contest e mostre in cui ha messo a disposizione la sua formazione in comunicazione visiva e fotogiornalismo. Nel 2012 è diventato presidente dell’ACVA, Associazione per la comunicazione visiva meglio nota come Click@ngri, e nel 2013 direttore artistico del Photo Daysil Salone della Fotografia e dell’Imaging del sud Italia. Nel 2015 viene nominato vice presidente della Confesercenti dando vita ad importanti manifestazioni rivolte alla divulgazione della fotografia. Nel 2016 ha fondato la PN Fotografi assieme ad altri colleghi per far risaltare, dal punto di vista fotografico, le eccellenze del territorio. Nel 2019 è stato nominato vice presidente di In Focus Associazione Culturale Fotografica (fonte Il Vescovado).