Paolo Orneli al timone di Risorse per Roma

Paolo Orneli sarà a breve nominato da Roberto Gualtieri amministratore unico di Risorse per Roma, società in house di Roma Capitale che si occupa di urbanistica e patrimonio e da un anno anche del servizio scolastico integrato. Secondo indiscrezioni raccolte da RomaToday l’ex assessore regionale al Commercio è il prescelto per prendere il posto di Albino Ruberti, nominato qualche giorno fa capo della Segreteria del sindaco.

Romano, 55 anni, Orneli vanta diverse esperienze amministrative. Consigliere prima e presidente poi del fu XIII municipio (oggi X), Orneli incrociq i destini del veltronismo prima e dello zingarettismo poi. In particolare con l’ex governatore ha condiviso le avventure in Provincia e in Regione. Qui ha ricoperto il ruolo di capo segreteria dell’assessorato regionale allo sviluppo economico e attività produttive guidato da Guido Fabiani. Nel quinquennio successivo è stato promosso assessore della giunta Zingaretti. Tra i due incarichi, per un anno, è stato alla guida della società regionale Lazio Innova.