Paolo Pirani riconfermato segretario Uiltec

Al termine dei lavori congressuali, tenutisi a Napoli, alla presenza del segretario generale Uil, Carmelo Barbagallo, Paolo Pirani è stato proposto, votato ed eletto segretario generale della categoria dei tessili, energia e chimica, della Uiltec. “Abbiamo iniziato un percorso importante negli anni scorsi, abbiamo scommesso di diventare un sindacato di riferimento nel mondo dell’industria, non soltanto nella Uil, ma all’interno del movimento sindacale tutto e i risultati ci dimostrano che stiamo lavorando bene e che possiamo ritenerci soddisfatti”, spiega il segretario dopo la sua conferma. Pirani ha anche sottolineato l’importanza dell’azione sindacale in questi anni: “abbiamo abbattuto il muro della Confindustria quando la tendenza era quella del superamento del contratto nazionale di lavoro, aprendo la stagione contrattuale con la firma del chimico farmaceutico in una sola notte e senza un’ora di sciopero; faremo la stessa cosa anche ora, che, incaricato di guidare ancora questa categoria, ci siederemo al tavolo della trattativa, che speriamo di chiudere entro l’estate, dando il via alla nuova stagione dei contratti”.