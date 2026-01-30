Paolo Ruffini sbarca all’Arena di Verona con il suo “Din Don Down”

Roma, 30 gen. (askanews) – “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io”, lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità, con Claudia Campolongo al pianoforte, diretto da Lamberto Giannini e prodotto da VERA Produzione, sbarca sabato 2 maggio 2026 all’Arena di Verona, che apre proprio con Din don down la sua stagione extra lirica.

Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius arrivano nel tempio italiano e internazionale della musica e degli eventi, pronti ad emozionare un pubblico di 10.000 spettatori, dopo aver raccolto il tutto esaurito ovunque con numerose repliche nei teatri più importanti d’Italia. La data veronese apre la stagione estiva del tour e rappresenta, per ora, l’unica data disponibile per chi voglia vedere lo spettacolo: tutte le date da gennaio a maggio 2026 sono infatti sold out.

Dopo lo straordinario debutto nella stagione 2024/2025, dove “Din Don Down” ha raccolto fin da subito un inaspettato successo nel pubblico, oggi lo spettacolo ha raggiunto numeri impensabili, risultando uno dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni. Più che uno spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” è un’esperienza da vivere e da cui lasciarsi trasportare. Un happening comico che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale” e che, attraverso un perfetto mix di comicità, tenerezza e disobbedienza, esplora il senso della spiritualità e della vita.

Il successo di “Din don down” è arrivato anche in Vaticano, dove Paolo e i ragazzi della Compagnia hanno incontrato Papa Leone XIV, e a Montecitorio, dove Paolo Ruffini e Federico Parlanti hanno ritirato il prestigioso Premio 100 eccellenze italiane.

E intanto, a gennaio 2025 ha debuttato su Radio24 “Radio Up&Down – la trasmissione con un cromosoma in più”, condotta da Paolo Ruffini e Federico Parlanti, primo speaker radiofonico italiano con Sindrome di Down, mentre a maggio 2025 Ruffini ha lanciato l’inedito video podcast “Din don down – Alla ricerca di D(io)”, in cui intervista ragazzi e ragazze con disabilità sui grandi temi della vita.