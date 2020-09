Paolo Trapanese confermato al timone della Fin Campania

Paolo Trapanese ottiene la conferma alla presidenza del comitato regionale campano della Federazione Italiana Nuoto (Fin). Per l’ex olimpionico del Settebello è il quarto mandato consecutivo. L’assemblea elettiva si è svolta presso l’Hotel Mediterraneo: hanno preso parte 61 società su 64 affiliate in Campania. Trapanese, unico candidato alla presidenza, ha ottenuto il 96,73% dei consensi (1.748 voti). L’assemblea ha anche eletto il nuovo consiglio direttivo, composto da Alfonso Abate, Vincenzo Allocco, Ottorino Altieri, Raffaele Avagnano, Guglielmo Cacace, Giuseppe Esposito, Aniello Fedullo, Enrico Gallozzi, Gianpaolo Tartaro, Raffaele Viscardi in rappresentanza delle società.

Come consiglieri eletti in quota atleti Martina Grimaldi, Fabiana Lamberti e Lorenzo Iaccarino. Per i tecnici, invece, è stato eletto Ciro De Martinis. Per il Collegio dei Revisori è stato eletto presidente Mario Libertino.