Paolo Tronca commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio

Paolo Tronca, ex prefetto di Milano ed ex commissario straordinario di Roma Capitale, è nominato commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio di Milano. “La nomina del commissario Francesco Paolo Tronca rappresenta la strada individuata da Regione Lombardia, sentito il Comune di Milano, per risanare i conti e costruire un’azione di rilancio per il Pio Albergo Trivulzio”, dichiarano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Beppe Sala. “Regione e Comune – proseguono – ritengono prioritario l’obiettivo di salvare l’ente da una situazione di grave criticità contabile ormai consolidata negli ultimi dieci anni, come segnalato a più riprese anche dai vertici succedutisi negli anni ed evidenziato da ultimo dalla due diligence”.