Papa, 150mila ad accompagnare il corteo verso Santa Maria Maggiore

Tanta gente saluta il passaggio del feretro per le vie di Roma

Roma, 26 apr. (askanews) – Un lungo cordone di persone ha accompagnato il passaggio per le vie di Roma del corteo con il feretro di Papa Francesco, a bordo della papamobile, verso Santa Maria Maggiore.Migliaia di fedeli ad attenderne l’arrivo, nelle immagini la folla davanti al Colosseo; tanti gli applausi, i cori come “Viva il Papa” e “Bravo Francesco”, e i saluti calorosi mentre in alcune Chiese si sono sentiti alcuni rintocchi di campane al suo passaggio.