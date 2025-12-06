Papa a nuovi ambasciatori: “lieto di incontrarvi”

Roma, 6 dic. (askanews) – “Sono particolarmente lieto di incontrarvi all’inizio del mio pontificato e durante questo Anno Giubilare della Speranza, una celebrazione che invita tutti a «ritrovare la fiducia necessaria nella Chiesa e nella società, nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni internazionali e nel nostro compito di promuovere la dignità di tutte le persone e il rispetto per il dono della creazione di Dio»”. Così Papa Leone XIV nel suo discorso a tredici nuovi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede che oggi presentano le Lettere credenziali. Si tratta degli ambasciatori di Uzbekistan, Moldavia, Bahrein, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thailandia, Lesotho, Sudafrica, Figi, Micronesia, Lettonia e Finlandia.

“Fin dalle mie prime parole come Vescovo di Roma – ha detto Leone XIV – ho voluto richiamare il saluto del Signore Gesù risorto – «Pace a voi» (Gv 20,19) – e invitare tutti i popoli a perseguire quella che ho definito una «pace disarmata e disarmante» (cfr. Urbi et Orbi, 8 maggio 2025). La pace non è solo assenza di conflitto, ma «dono attivo ed esigente», che «si costruisce nel cuore e dal cuore»; essa chiama ciascuno di noi a rinunciare all’orgoglio e alla vendetta e a resistere alla tentazione di usare le parole come armi. Questa visione della pace è diventata ancora più urgente, poiché le tensioni geopolitiche e la frammentazione continuano ad aggravarsi, gravando sulle nazioni e mettendo a dura prova i legami della famiglia umana”.

“Inoltre – ha ribadito il Papa – non dobbiamo dimenticare che sono i poveri e gli emarginati a soffrire maggiormente di questi sconvolgimenti. Infatti, «la grandezza di una società si misura dal modo in cui tratta i più bisognosi». Nella mia Esortazione apostolica Dilexi Te ho ribadito la stessa convinzione: il nostro mondo non può permettersi di distogliere lo sguardo da coloro che sono facilmente resi invisibili dai rapidi cambiamenti economici e tecnologici”.