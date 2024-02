Papa, al Gemelli per controlli dopo udienza generale

Città del Vaticano, 28 feb. (askanews) – Papa Francesco si è recato stamane all’Ospedale Gemelli di Roma, al termine dell’udienza generale che ha regolarmente tenuto nell’Aula Paolo VI in Vaticano. Il Papa, che è giunto all’Isola Tiberina a bordo di una Fiat 500 bianca, ha già lasciato il nosocomio romano.

Il Pontefice stamane è apparso, comunque in discrete condizioni anche se non ha letto la catechesi, affidandola ad un suo collaboratore motivando il fatto con la voce non ancora buona per la sindrome influenzale che lo ha colpito da qualche giorno ed è giunto nell’Aula in carrozzina.

L’ultima comunicazione della Sala stama Vaticana del 26 febbraio scorso, parlava di un persistere “di lievi sintomi influenzali, senza febbre” per il pontefice che, quindi, per “precauzione”, sospendeva le sue udienze.