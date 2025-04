Papa, alle 16 commemorazione a Camere riunite con Meloni e big

Roma, 23 apr. (askanews) – Si terrà alle 16 di oggi nell’aula di Montecitorio la commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite. Interverranno i presidenti delle Camera Lorenzo Fontana e del Senato Ignazio La Russa. A seguire, un rappresentante per gruppo e, a nome del governo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Per Fdi interverrà il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, per il Pd prenderà la parola la segretaria Elly Schlein, per M5s il presidente Giuseppe Conte, per Forza Italia il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, per la Lega Simonetta Matone, per Italia Viva il presidente Matteo Renzi, per Avs la capogruppo alla Camera Luana Zanella, per Azione Elena Bonetti, Per Noi Moderati il leader Maurizio Lupi.

La commemorazione sarà trasmessa in diretta Rai, webtv e canale satellitare, con traduzione in Lingua dei segni italiana.