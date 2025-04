Papa, cardinal Makrickas: così ha scelto la tomba a Santa Maria Maggiore

‘Mi ha detto: felice che la Madonna non si sia dimenticata di me’

Roma, 25 apr. (askanews) – Il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete della Basilica di Santa Maria Maggiore, che diventerà custode della tomba di Papa Francesco, alla vigilia dei funerali del Pontefice, ha raccontato: “Papa Francesco ha voluto personalmente che la sua tomba fosse in questa Basilica. Il Santo Padre doveva presentare diverse proposte per un intervento presso la Cappella Paolina, e gli ho chiesto se avesse pensato a una sua tomba presso la Basilica, visto che è così legato all’immagine della ‘Salus Popoli Romani’ e alla devozione mariana, ma in quel momento – era il 13 maggio 2022 – mi disse che i papi devono essere sepolti a San Pietro. Dopo una settimana mi ha chiamato a Santa Marta dicendomi: ‘La Madonna mi ha detto: preparati la tomba’ e ha aggiunto: ‘Sono felice che la Madonna non si sia dimenticata di me’, e mi ha chiesto di ricercare un posto per la sua tomba.”Lui voleva che la tomba parlasse della sua vita, della semplicità, di cose essenziali” e “la pietra del sepolcro è quella ligure, delle sue terre e dei suoi avi” ha aggiunto.