Papa: domenica a Santa Maria Maggiore per invocare la pace

Città del Vaticano, 2 ott. (askanews) – Stiamo vivendo un “drammatico momento, mentre i venti della guerra e i fuochi della violenza continuano a sconvolgere interi popoli e nazioni”. Per questo Papa Francesco ha annunciato a sorpresa stamane, nel corso della solenne messa di apertura del prossimo Sinodo dei vescovi a Roma che si recherà, domenica prossima, nella Basilica romana di Santa Maria Maggiore per una supplica alla Madonna per chiedere pace e concordia per l’umanità.

“Per evocare dall’intercessione di Maria Santissima il dono della pace, domenica, – ha detto il Papa al termine della sua omelia – nella basilica di Santa Maria Maggiore, reciterò il Santo Rosario e rivolgerò alla Vergine una accorata supplica. Se è possibile chiedo anche a voi, membri del Sinodo – ha poi aggiunto – di unirvi a me in quell’occasione e il giorno dopo, 7 ottobre, chiedo a tutti di vivere una giornata di preghiera di digiuno per la pace del mondo”.