Papa Francesco arrivato alla Basilica di San Giovanni in Laterano per i riti del Corpus Domini

Papa Francesco, lasciati questo pomeriggio in auto Casa Santa Marta e il Vaticano, è arrivato alla Basilica di San Giovanni in Laterano, dove presiede i riti del Corpus Domini, Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, secondo il calendario liturgico, ripristinando quest’anno la consueta tradizione. Alle 17.00, il Papa presiede la messa nella Basilica lateranense. Di seguito si svolge la processione eucaristica che, percorrendo Via Merulana, raggiunge la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove il Papa impartisce la Benedizione solenne con il Santissimo Sacramento. Partecipano ai riti oltre 460 tra cardinali, vescovi, ausiliari della diocesi, prelati, parroci di Roma, sacerdoti e religiosi.