Papa Francesco è morto

Poco prima delle 10 di questa mattina il card. Kevin Farrell ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio ed amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri e emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

ALLE 20 IL RITO DELLA CONSTATAZIONE DELLA MORTE DEL PAPA

A seguito della comunicazione dell’avvenuto decesso del Papa, secondo quanto previsto nell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, “questa sera alle ore 20, il cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, presiederà il rito della constatazione della morte e della deposizione della salma nella bara”. Lo comunica il Vaticano.

PAPA MORTO ALLE 7,35

Papa Francesco ha cessato di vivere questa mattina alle 7.35. Lo ha comunicato il cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell.

La sala stampa vaticana ha precisato successivamente che il Papa è morto nel suo appartamento a Casa Santa Marta senza specificare, alle domande dei giornalisti, in quale ambiente preciso è morto.

Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate, una delle possibili cause della morte di Papa Francesco sarebbe stata un’emorragia cerebrale. Il decesso, viene riferito, non sarebbe direttamente correlato alle patologie respiratorie.

FOLLA DI FEDELI A SAN PIETRO

Intanto sono numerosi i fedeli che si accalcano davanti al colonnato di San Pietro e lungo vie limitrofe che portano alla basilica di San Pietro cercando di entrare. È già attivo un servizio d’ordine che disciplina gli ingressi. Fedeli, turisti semplici curiosi di molte lingue e tante razze fanno la fila ordinatamente. “Forse in questi giorni si è stancato troppo si è esposto troppo”, dicono alcuni. Con il passare delle ore piazza san Pietro si sta riempiendo, alcuni fedeli erano già lì quando hanno appreso la notizia della morte del Pontefice, facevano la fila per entrare in basilica, altri stanno arrivando per dare in qualche modo un ultimo saluto al Pontefice o per semplice curiosità e voglia di esserci. “Siamo molto addolorati” dicono tutti italiani e stranieri.

ROSARIO PER IL PAPA A PIAZZA SAN PIETRO ALLE 19.30

Si terrà alle 19.30 a Piazza San Pietro un rosario per il Papa. A guidarlo sarà il cardinale Mauro Gambetti. Lo riferisce la sala stampa vaticana.

CARDINAL ZUPPI, ORA È TEMPO DI SILENZIO E DI PREGHIERA

“Ora è tempo di silenzio e di preghiera e ringraziamo Dio per il dono di Papa Francesco per il suo servizio instancabile in questi anni e per la sua testimonianza, fino all’ultimo, di fede e speranza”. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, che oggi alle 17.30 in cattedrale a Bologna presiederà la messa di suffragio per il pontefice. Una celebrazione che sarà trasmessa anche in diretta streaming. “Con i suoi gesti e la sua parola ci ha aiutato a camminare, ad uscire, ad andare nelle periferie, anche esistenziali, ad incontrare tutte le persone ricordando che siamo Fratelli Tutti – scrive Zuppi – Il mondo piange, ora è tempo di silenzio e di preghiera, di ringraziamento per il suo servizio, per quell’immagine che ci accompagnerà nel piangere di gioia per la Resurrezione e poi nel suo darsi fino alla fine. È stato anche ieri in mezzo alla folla come a salutare, e proprio oggi è il giorno dell’Angelo, il giorno della pienezza, della fede, della vita che vince la morte. L’ha testimoniata davvero anche con la sua fragilità. Accompagniamo con tanta partecipazione questo padre che ha aiutato tutti, non soltanto la Chiesa Cattolica, tutti i cristiani, e i Fratelli tutti, è stata la sua grande prospettiva, con cui lui ha camminato, che ha aiutato a camminare e a fare speranza, la speranza che non delude. Ricordiamo con affetto e riconoscenza Papa Francesco anche per la sua visita a Bologna l’1 ottobre 2017. Ora tutta la Chiesa bolognese si raduna in preghiera per lui e invita l’intera comunità a pregare e a partecipare oggi alla Messa in Cattedrale”.

IL GIUBILEO RESTA APERTO

Il Giubileo “resta aperto”. Lo ha detto il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

A ROMA SCATTATO IL PIANO SICUREZZA

Scattano già le prime misure di sicurezza a Roma per la morte di papa Francesco. Dopo una chiamata tra il Prefetto ed il Questore di Roma, scatta il piano con contingenti delle Forze dell’Ordine che sono confluite nell’area di piazza San Pietro. Il prefetto di Roma ha convocato d’urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“Ci siamo riuniti adesso per iniziare a predisporre le misure per questa perdita gravissima per tutto il mondo del Santo Padre” ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al termine della riunione. “Ci riuniremo di nuovo nel tardo pomeriggio – ha aggiunto – appena avremo una serie di indicazioni sui vari passaggi che precedono le esequie”.

LA SALMA DEL PAPA IN BASILICA IL 23 APRILE

La traslazione della salma del Papa nella Basilica Vaticana per l’omaggio di tutti i fedeli potrebbe avvenire mercoledì mattina, 23 aprile, secondo le modalità che verranno stabilite e comunicate domani, a seguito della prima Congregazione dei Cardinali. Lo riferisce il direttore della sala stampa Matteo Bruni.

I FUNERALI

Il Papa ha rivelato che vuole essere sepolto nella basilica romana di Santa Maria Maggiore e non nella basilica di San Pietro. E ha fatto mettere, nero su bianco, anche le nuove regole per le esequie, in generale, di tutti i Pontefici. Tra le novità introdotte c’è la constatazione della morte non più nella camera del defunto ma nella cappella, la deposizione immediata dentro la bara, l’esposizione alla venerazione dei fedeli del corpo del Papa già dentro la bara aperta, l’eliminazione delle tradizionali tre bare di cipresso, piombo e rovere. Un altro elemento di novità consiste nell’introduzione delle indicazioni necessarie per l’eventuale sepoltura in un luogo diverso dalla Basilica Vaticana. Tra le novità più rilevanti c’è anche la semplificazione dei titoli pontifici. La prima stazione “nella casa del defunto” prevede le novità della constatazione della morte nella sua cappella privata, anziché nella camera, e la deposizione della salma nell’unica bara di legno e in quella interna di zinco, prima di essere traslato in Basilica (è stata eliminata la prima traslazione nel Palazzo Apostolico). La seconda stazione “nella Basilica Vaticana” considera un’unica traslazione in San Pietro, la chiusura della bara e la messa esequiale. Nella Basilica Vaticana il corpo del Papa defunto è esposto direttamente nella bara e “non più su un alto cataletto”. Infine, la terza stazione “nel luogo della sepoltura” include la traslazione del feretro al sepolcro e la tumulazione.

DOMANI LA PRIMA CONGREGAZIONE DEI CARDINALI

i terrà domani la prima Congregazione dei cardinali. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Si tratta delle riunioni dei cardinali che precedono il conclave.