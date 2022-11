Papa Francesco per due giorni nella terra dei suoi avi. Ad Asti canti e balli prima della partenza

Papa Francesco è stato salutato allo stadio di Asti nell’ultima tappa della sua visita di due giorni nella terra dei suoi avi. A riceverlo i giovani della Pastorale Giovanile, che si sono esibiti in canti e balli e gli hanno donato un mazzo di fiori gialli e bianchi. Vicino all’elicottero a salutarlo, prima della partenza, il comandante provinciale dei carabinieri, tenente colonnello Paolo Lando, il questore di Asti Sebastiano Salvo, i comandanti provinciali della Guardia di finanza e dei vigili del fuoco. “Ciao Francesco”, il saluto che ha accompagnato il, pontefice mentre saliva sull’elicottero per tornare in Vaticano.