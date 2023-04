Papa Francesco non rallenta: oggi messa per la Domenica delle Palme, poi Triduo Pasquale

Segnale piu’ chiaro non poteva esserci: Papa Francesco torna in Vaticano, chiude la pratica del ricovero al Gemelli con un “non ho avuto paura”, si ributta nella normale attivita’ tutto secondo programma, tutto previsto da questo momento in poi. Anche perche’ il programma previsto e’, per i prossimi giorni, intenso come non mai: le celebrazioni e i riti della Settimana Santa, culmine dell’anno liturgico, cui si sommano le udienze e gli incontri. Oggi la Messa per la Domenica delle Palme, domani la presidente del Consiglio della Bosnia Erzegovina. Poi il Triduo Pasquale. Segnale piu’ chiaro non poteva esserci: Bergoglio, che assicura di non aver visto la morte in faccia nonostante il dolore allo stomaco, non ha intenzione alcuna di rallentare.