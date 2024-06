Papa: governanti evitino escalation e diano spazio a trattative pace

Città del Vaticano, 2 giu. (askanews) – “Faccio appello alla saggezza dei governanti perché cessi l’escalation e si ponga ogni impegno nel dialogo e nella trattativa”. Lo ha detto Papa Francesco al termine dell’Angelus domenicale in piazza San Pietro.

Il Pontefice è tornato ad invocare la pace pregando, in particolare, per il Sudan dove, ha detto, “la guerra dura da oltre un anno e non trova ancora una soluzione di pace”. “Tacciano le armi e con l’impegno dell’autorità locali e della comunità internazionale si porti aiuto alla popolazione”, ha quindi chiesto, “e ai tanti sfollati e rifugiati perchè possano trovare accoglienza e protezione nei paesi confinanti”. “E non dimentichiamo – ha concluso – la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele, il Myanmar”.