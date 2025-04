Papa, i giovani a San Pietro: Santo subito

Città del Vaticano, 23 apr. (askanews) – Ci sono tanti adolescenti e giovani arrivati a a Roma e in Vaticano per partecipare al Giubileo degli adolescenti. E oggi sono in piazza San Pietro per assistere al rito della traslazione della salma di Papa Francesco. Per molti di loro è già santo. “Si, sicuramente. Ha fatto tante cose, per la sua semplicità e umanità è già santo”, dice Fabiola, trent’anni di Monza, che accompagna un gruppo di una trentina di giovani. L’augurio è che “il nuovo Papa continui con lo stesso stile di Francesco. Che abbia la stessa grandezza e amore per la chiesa”.

D’accordo Silvia, 20 anni, di Cantù (provincia di Como). “Questo Papa è un simbolo per i giovani. Ci ha insegnato il sorriso e che nulla è gratis. L’amore è gratis. Con una giornata di sole come oggi, lui è presente qui in piazza”. Santo subito? “Diventerà santo sicuramente – risponde – nel cuore di noi giovani ha già l’aureola sopra la sua testa. Non è facile parlare a noi giovani, lui ci è riuscito ed è arrivato al cuore”.

Elia e Davide, 13 e 14 anni, stavano venendo a Roma per il Giubileo degli Adolescenti. “Abbiamo appreso la notizia in treno, mentre arrivavamo a Roma – raccontano – è stata una perdita importante”. Santo subito? “Sarebbe bello”.

Non solo italiani. In piazza anche tanti stranieri. Gli argentini hanno portato anche magliette di calcio, presenti anche dal Venezuela e dalla Colombia. “Era un santo, un grande, deve essere santo per la sua umiltà”, dice Victor.