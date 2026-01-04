Papa: il bene del popolo venezuelano deve prevalere su ogni cosa

Garantire la sovranità e assicurare stato di diritto

Milano, 4 gen. (askanews) – “Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti, e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia”. Così Papa Leone XIV parlando dopo l’Angelus, in piazza San Pietro, della situazione in Venezuela dopo l’attacco Usa e l’arresto del presidente Nicolas Maduro.