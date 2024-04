Papa: in Occidente occorrono profeti che dicano ‘no’ a guerre e male

Città del Vaticano, 10 apr. (askanews) – “Nel nostro confortevole Occidente, che ha un po’ annacquato tutto, che ha trasformato il cammino di perfezione in un semplice sviluppo organico, che non ha bisogno di lotte perché tutto gli appare uguale, avvertiamo talvolta una sana nostalgia dei profeti. Ma sono molto rare le persone scomode e visionarie”. Lo ha detto stamane Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro. Nella sua catechesi, dedicata alla virtù della “fortezza”, il Papa ha poi aggiunto che “c’è bisogno di qualcuno che ci scalzi dal posto soffice in cui ci siamo adagiati e ci faccia ripetere in maniera risoluta il nostro ‘no’ al male e a tutto ciò che conduce all’indifferenza”.

In questo senso, ha quindi, spiegato, proprio una virtù come la fortezza “è una virtù fondamentale perché prende sul serio la sfida del male nel mondo. Qualcuno – ha poi notato – finge che esso non esista, che tutto vada bene, che la volontà umana non sia talvolta cieca, che nella storia non si dibattano forze oscure portatrici di morte. Ma basta sfogliare un libro di storia, o purtroppo anche i giornali, per scoprire le nefandezze di cui siamo un po’ vittime e un po’ protagonisti: guerre, violenze, schiavitù, oppressione dei poveri, ferite mai sanate che ancora sanguinano. La virtù della fortezza – ha concluso – ci fa reagire e gridare un ‘no’ secco a tutto questo”.