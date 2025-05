Papa incontra cardinali: Leone XIV per enciclica “Rerum novarum”

“Affrontò la questione sociale, oggi nuove sfide da AI”

Roma, 10 mag. (askanews) – Papa Leone XIV ha incontrato i cardinali nell’Aula nuova del Sinodo in Vaticano, accolto dagli applausi. “Il Signore che mi ha affidato questa missione non mi lascia solo”, ha detto rivolgendosi a loro, spiegando poi la motivazione per cui ha scelto il suo nome da Pontefice. “Diverse sono le ragioni, – ha detto – però principalmente perché il Papa Leone XIII, infatti, con la storica Enciclica ‘Rerum novarum’, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale; e oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un’altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell’intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro”.