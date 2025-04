Papa, La Russa: non ha mai smesso di far sentire voce contro le guerre

Testimone di fede vissuta, ha incarnato fondamentali valori di misericordia e solidarietà Roma, 23 apr. (askanews) – “Camera e Senato si ritrovano oggi riunite in quest’aula per rendere omaggio a un Pontefice che abbiamo amato e ammirato per l’instancabile forza ed energia con cui si è battuto per la giustizia, la pace e la fraternità tra i Popoli e le Nazioni. In questi anni di Pontificato, la profondità del Suo messaggio di fede e di speranza ha saputo toccare le corde più profonde dei nostri cuori. E persino in queste ultime settimane, nonostante la malattia lo avesse fortemente debilitato, Papa Francesco mai ha smesso di far sentire la sua voce affinchè i conflitti, le divisioni e le guerre venissero superate”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della commemorazione congiunta di Camera e Senato per papa Francesco in aula a Montecitorio.

“È stato – ha aggiunto – un autentico testimone di fede vissuta, capace di incarnare fondamentali valori di misericordia e solidarietà. La sua attenzione verso gli ultimi, verso i più fragili, e verso gli emarginati, ha superato le diversità religiose e spirituali ed è diventata una continua esortazione ai leader del mondo a lavorare insieme per la pace, il bene comune e il rispetto della dignità di ogni persona”.