Papa Leone XIV nominato Personaggio dell’anno 2025 dalla Treccani

Il nuovo Papa, Leone XIV, è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. La motivazione evidenzia come il suo pontificato sia stato guidato da valori fondamentali dell’esperienza cristiana, quali sobrietà, misura e ascolto, incarnando l’ideale di “una chiesa povera per i poveri”. Il Libro dell’anno Treccani 2025 sottolinea come il Papa sia «parsimonioso di presenza e di parole», preferendo sfumare la propria figura, bilanciare posizioni e udienze e sottrarsi ai tentativi di collocarlo politicamente o teologicamente.

Primo Pontefice statunitense e missionario moderno

Leone XIV è il primo Papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo esponente dell’ordine cui apparteneva Martin Lutero. L’esperienza maturata durante la lunga missione in Perù lo supporta oggi nel governo della Chiesa, in un mondo segnato da potenze che cercano di riaffermare il proprio ruolo a livello globale, spesso a scapito dei diritti altrui. In questo contesto, il Pontefice deve gestire un’agenda complessa, tra scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, senza promettere consensi immediati, ma puntando a una pace «disarmata e disarmante».

Il Libro dell’anno Treccani racconta un 2025 complesso

La ventiseiesima edizione del Libro dell’anno Treccani ripercorre 365 giorni caratterizzati da tensioni belliche, economiche e sociali, ma anche da eventi culturali e storici significativi. Tra i passaggi più rilevanti, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Papa Leone XIV, il terzo anno del governo Meloni, il ruolo dell’Europa nel nuovo scenario globale e l’assegnazione dei Nobel. Il volume celebra anche ricorrenze storiche come gli ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e il centenario dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.

Innovazioni, scoperte e sfide globali

Oltre alla cronaca politica, il libro analizza scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle questioni etiche e geopolitiche che ne derivano. In 600 pagine sono raccolti 1.169 notizie approfondite, 108 articoli di grandi autori, 95 box redazionali, 81 grafici e mappe e 446 immagini.

Il direttore della Treccani, Marcello Sorgi, ha spiegato: «Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità un anno difficile. La Chiesa di Papa Leone XIV emerge come protagonista internazionale, motivo per cui lo abbiamo scelto come Personaggio dell’anno». Il 2025 ha visto anche il dominio di Donald Trump, la tregua in Medio Oriente, l’ascesa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, la crisi francese, la svolta del Regno Unito di Keir Starmer e la crescente influenza dell’Italia in vicende delicate come quella della giornalista Cecilia Sala.