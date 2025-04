Papa, Meloni: grande uomo e pontefice, protagonista assoluto nostra epoca

Roma, 23 apr. (askanews) – “Siamo in quest’Aula oggi per rendere omaggio a un grande uomo e a un grande pontefice che ha guidato la Chiesa con segni profetici in tempi complessi e certamente imprevedibili. Ricordare Papa Francesco non significa solamente omaggiare un protagonista assoluto della nostra epoca, ma parlare di un uomo che anche per me personalmente ha rappresentato molto di più”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo nell’aula di Montecitorio per la commemorazione, in corso a Camere riunite, di papa Francesco.