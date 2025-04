Papa, Meloni: mi disse di non perdere mai senso dell’umorismo

Roma, 23 apr. (askanews) – “Sarò sempre grata a Papa Francesco per il tempo trascorso insieme, per i suoi insegnamenti, per i suoi consigli. Tra i quali – è stato ricordato – il più assiduo era: ‘non perda mai il senso dell’umorismo’. È stata anche l’ultima cosa che mi ha detto. C’era un senso profondo anche in questo, ovviamente. La sua allegria contagiosa, fino all’ultimo, era un insegnamento sull’amore per la vita, e su come si assolvono alcune missioni. Disse ai pellegrini ‘è triste vedere un prete, un religioso, un monarca inacidito’. Credo che il senso fosse che non puoi guidare gli altri se non sai trasmettere gioia per quello che fai”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo nell’aula di Montecitorio per la commemorazione di papa Francesco.