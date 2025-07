Papa: non si può pregare Dio ed essere duri e insensibili con gli altri

Roma, 27 lug. (askanews) – “Non si può pregare Dio come “Padre” e poi essere duri e insensibili nei confronti degli altri. Piuttosto è importante lasciarsi trasformare dalla sua bontà, dalla sua pazienza, dalla sua misericordia, per riflettere come uno specchio il suo volto nel nostro”. Lo ha detto, alla recita dell’Angelus con i fedeli, Papa Leone XIV.

“Cari fratelli e sorelle – ha aggiunto -, la liturgia oggi ci invita, nella preghiera e nella carità, a sentirci amati e ad amare come Dio ci ama: con disponibilità, discrezione, premura vicendevole, senza calcoli. Chiediamo a Maria di saper rispondere all’appello, per manifestare la dolcezza del volto del Padre” ha concluso.