Papa, nuovo appello di pace per Palestina, Israele e Ucraina

Città del Vaticano, 8 nov. (askanews) – “Pensiamo e preghiamo per i popoli che soffrono la guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, e pensiamo al popolo palestinese e a quello israeliano, che il Signore ci porti ad una pace giusta”. Il nuovo appello alla pace è stato rivolto da Papa Francesco al termine dell’udienza generale in piazza San Pietro.

“Si soffre tanto, soffrono i bambini, gli ammalati e i vecchi e muoiono tanti giovani. La guerra sempre è una sconfitta, non dimentichiamo, sempre è una sconfitta!…”, ha concluso Papa Francesco.