“Si aiuti la popolazione e si liberino gli ostaggi”

Roma, 14 apr. (askanews) – “Si giunga presto a un cessate il fuoco a Gaza e si percorrano le vie del negoziato con determinazione, si aiuti quella popolazione caduta in una catastrofe umanitaria si liberino subito gli ostaggi rapiti, quanta sofferenza”. È il nuovo appello per la pace diPapa Francesco, durante il Regina Coeli in piazza San Pietro.