Paperdi al fianco di Fondazione Veronesi: per ogni strappo, un respiro in più per la ricerca

Paperdi, azienda fondata nel 1989 da Vincenzo Di Leva ed oggi tra le principali aziende italiane del settore della produzione di carta per usi igienico-sanitari, ha da sempre perseguito un modello di crescita i cui principi fondanti sono l’affidabilità, l’innovazione e la sostenibilità.

Partnership per la ricerca oncologica

Coerentemente con questi principi, dal 2024 Paperdi ha avviato una partnership con Fondazione Umberto Veronesi ETS, finalizzata al sostegno di progetti di ricerca in ambito oncologico. Nel 2025 l’azienda finanzia il lavoro della ricercatrice Panagiota Kalligosfyri, impegnata nello sviluppo di un innovativo dispositivo diagnostico portatile in grado di rilevare specifici microRNA per la diagnosi precoce e il monitoraggio dell’andamento delle terapie nei pazienti con tumore al polmone.

Diagnostica più rapida

La ricercatrice ha espresso con entusiasmo il valore della sua missione scientifica dichiarando: “Confido di ottenere i migliori risultati possibili perché tutto ciò che studio e ricerco è la mia passione”. Il dispositivo su cui sta lavorando potrà essere utilizzato direttamente ed agevolmente presso ogni laboratorio diagnostico senza che si rendano necessarie apparecchiature particolarmente sofisticate, facilitando, in questo modo, un monitoraggio ed una diagnostica più rapida, soprattutto nelle zone rurali o più difficilmente raggiungibili.

Un seminario interno dedicato a prevenzione e scienza

Il 2 dicembre, presso la sede direzionale della Paperdi di San Nicola La Strada, si è tenuto un seminario interno sui tumori che ha coinvolto l’intero personale e che ha rappresentato un motivo di orgoglio per il fondatore e amministratore unico Vincenzo Di Leva, il quale ha dichiarato: “Vedere la nostra squadra riunita per parlare di salute, scienza, prevenzione e quindi futuro è la prova che un’azienda cresce davvero quando sceglie di prendersi cura delle persone. Il nostro impegno nel finanziare la ricerca nasce dalla volontà di rendere la Paperdi un’impresa sempre più attenta alle dinamiche sociali soprattutto in un ambito nel quale è oramai dimostrato che la ricerca contribuisce concretamente a migliorare le aspettative di vita delle persone affette da malattie un tempo considerate incurabili”.

Chiara Segré: L’importanza della prevenzione

Durante l’incontro, la dottoressa Chiara Segré, responsabile della Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi ETS, ha ribadito l’importanza della prevenzione, ricordando che “il tumore significa avere un nemico che cambia sempre, perché i tumori sono in continua evoluzione, ed è per questo che Fondazione Veronesi investe da anni nella ricerca: perché anche nei momenti peggiori, credere nella scienza è sempre la scelta giusta”.

La nuova campagna visiva

La nuova campagna visiva di Paperdi nasce da un messaggio semplice e potente: “Per ogni strappo, un respiro in più”. L’immagine di copertina raffigura uno strappo di carta che si allunga e si trasforma in un soffio colorato, simbolo di vita e speranza. È una metafora che racconta come ogni respiro in più allunghi il tempo di chi affronta una malattia: un gesto che diventa un dono, perché un respiro in più può significare una possibilità in più.

Sostenendo la ricerca e promuovendo iniziative di sensibilizzazione, Paperdi conferma il proprio ruolo attivo in ambito sociale, dimostrando come un’azienda possa essere non solo motore economico, ma anche portatrice di cultura, consapevolezza e progresso.