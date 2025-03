“Paradigm”, diagnosi delle malattie rare: la chiave è nel Dna “spazzatura”. Federico II e Università Vanvitelli nel team

Concentrarsi su quello che, fino a poco tempo fa, veniva ritenuto inutile, da scartare. Potrebbe essere questa la chiave di volta per identificare l’esatta origine genetica di alcune rare malattie dell’occhio e neuromuscolari, come la retinite pigmentosa. Sfruttando poi le conoscenze così acquisite per sviluppare approcci terapeutici di precisione, capaci di alleviare i sintomi più impattanti. È la filosofia di “Paradigm”, studio scientifico multicentrico che coinvolge (oltre all’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola di Bologna, nel ruolo di centro coordinatore), l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’AOU Luigi Vanvitelli di Napoli e la Fondazione Mondino IRCCS di Pavia. Il progetto di ricerca, finanziato con un milione di euro grazie ai fondi PNRR, si propone infatti di superare le indagini genetiche tradizionali, che si limitano prevalentemente all’analisi del DNA codificante (l’esoma, ossia quella parte del nostro DNA che è in grado di produrre una proteina, e che rappresenta soltanto il 2% del genoma umano), e di allargare lo sguardo al restante 98% del DNA. Vale a dire, a tutte quelle sequenze di DNA che non codificano direttamente le proteine e che proprio per questo motivo, fino a qualche anno fa, venivano ritenute inutili – tanto da essere definite “DNA spazzatura”. E che invece intervengono nella regolazione dell’espressione genica, giocando dunque un ruolo – in presenza di una mutazione – nello sviluppo di alcune malattie rare.

Grazie a questo approccio, che combina tecniche multiomiche avanzate e tecnologie di ultima generazione, i ricercatori sono già riusciti a individuare diverse mutazioni genetiche sinora sfuggite alle indagini tradizionali. “L’analisi dell’esoma in passato ha rivoluzionato la genomica in medicina, ma da sola consente di arrivare ad una diagnosi soltanto nel 50% dei casi. Il nostro obiettivo è quello di incrementare il tasso diagnostico di queste malattie rare almeno del 10%: stiamo parlando in molti casi di pazienti che attendevano da anni di identificare la mutazione che causa la malattia – dichiara Tommaso Pippucci, responsabile della Piattaforma di ricerca di Genomica Computazionale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola – Un passaggio che è fondamentale per ambire a definire una terapia. Proprio per questo motivo, il progetto non si limita a individuare la mutazione, ma ha l’ambizione di proporre un modello per una rete trasversale dalla diagnosi alla cura della malattia”.