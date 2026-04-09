Paradise, il night show di Vicedomini a Bologna con frate Giampaolo, Guenzi, Bonaga e Comaschi

L’attore e cantante Lodo Guenzi, il filosofo Stefano Bonaga, l’attore e autore Giorgio Comaschi e il direttore dell’Antoniano di Bologna Frate Giampaolo Cavalli, insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, sono tra i protagonisti della quarta puntata di Paradise, il late night show di Pascal Vicedomini, in onda da Bologna su Rai 2 venerdì 10 aprile a mezzanotte. Il programma prosegue il suo viaggio tra cultura, spettacolo e protagonisti del nostro tempo, scegliendo come scenario una delle città più dinamiche del panorama culturale italiano.

Ad accogliere la produzione è la storica Accademia Filarmonica di Bologna, rappresentata dal presidente Paolo Mioli, che diventa il cuore narrativo della puntata, dal palcoscenico della Sala Mozart agli spazi museali.

Tra gli altri ospiti attesi: tre esponenti del mondo accademico, Antonello Dell’Otto, Riccardo Brizzi e Paolo De Castro, già ministro dell’Agricoltura; per l’informazione e l’impresa, Paolo Borgomanero e il giornalista Stefano Tura, direttore della sede regionale Rai.

Spazio anche a Elisabetta Riva, sovrintendente del Teatro Comunale, mentre il mondo del cinema è rappresentato da Gianluca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna, insieme al regista Francesco Conversano e agli attori Romano Reggiani, Denny Mendez e Chiara Sani.

Con la modella e influencer Rasha Younes si discute di estetica e popolarità insieme al professore Pietro Lorenzetti, mentre gli inviati Aurelio Amato e Graziano Scarabicchi incontrano il vice-direttore di Gallerie d’Italia (Torino) Antonio Carloni, il direttore commerciale di BFC AI Media Michele Belingheri e il professore tutor di Grandi Scuole Giuseppe Pantaleo.

“Un dovere oltre che una gioia mettere sotto i riflettori una città e una regione amatissime, capaci di racchiudere l’essenza italiana tra arte e multiculturalità, guardando al futuro senza dimenticare la propria storia”, dichiara Pascal Vicedomini, anticipando anche la sede della prossima puntata: Verona in occasione del Vinitaly.