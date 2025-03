Paradise, la finestra sullo showbiz: Vicedomini torna su Rai2. Tra gli ospiti Avati, Sorgi e Sangiuliano

I giornalisti Marcello Sorgi, Gennaro Sangiuliano e Luca Sommi insieme al regista Pupi Avati, allo scrittore Erri De Luca, a Giovanna Paladino (presidente del fondo di beneficenza di Intesa Sanpaolo), a Giovanni Acanfora (presidente di Givova), agli attori Giovanni Esposito ed Alex Belli ed alla showgirl Dèlia Duran sono tra gli ospiti di Pascal Vicedomini nella prima puntata della IV edizione di “Paradise – La finestra sullo showbiz“ in onda su Rai2 a partire da venerdì 14 marzo dopo mezzanotte (in replica il sabato mattina alle 8), il late-night-show all’italiana, realizzato negli Studios (ex de Paolis) in Roma. Con la partecipazione degli attori Aurelio Amato, Ema Mur e Graziano Scarabicchi, della modella Larisa Tafili e dell’orchestra di Moreno Conficconi e della Ciriciribin Orchestra di Coky Ricciolino, del professore Pietro Lorenzetti (per la classifica rubrica sul benessere), dei ballerini guidati da Samuel Santarelli Francesca Marafioti e Sara Salvatore. Completano il cast delle prima puntata, la ballerina senegalese-partenopea Zena Mbengue, la cantante calabro-maghrebina Sarah Harrar, la romagnola Alessia Dalcielo, la soubrette e attrice Denny Mendez. E ancora, da Los Angeles con l’inviata Veronica Maffei, con gli attori Sergio Castellitto e Franco Nero, l’attrice Sofia Milos e il Console generale d’Italia, Raffaella Valentini.

La trasmissione, realizzata col sostegno di Intesa Sanpaolo, ‘Riflessi-made in Italy’ e Givova, si sviluppa tra musica, racconti e approfondimenti con Pascal Vicedomini a scandire i ritmi coinvolgendo gli ospiti anche ad insolite sorprese.

“Le domande sul mondo che verrà agli opinion leaders che frequenteranno il nostro show, saranno l’essenza di Paradise 2025 al quale parteciperanno diversi beniamini del pubblico globale al fianco di autorevoli figure di ogni settore della vita’ dice Pascal Vicedomini produttoe e conduttore dello Show “….In 20 settimane seguiremo le cronache del costume, dello spettacolo, dell’arte, del live-style senza trascurare l’attualità che finisce inevitabilmente per condizionare la nostra esistenza. Si riderà tanto, come sempre, ma presteremo tanta attenzione a ciò che ci circonda con occhi critici e appassionati – dice Vicedomini che poi aggiunge – Grazie, dunque, alla Rai per la rinnovata fiducia nell’assegnazione degli spazi a beneficio di brillanti contenuti e di meritevoli talenti. E, grazie soprattutto ad Intesa Sanpaolo, Riflessi-Made in Italy e per ora a Givova, per affiancarci con energia nella difficile copertura dei costi di produzione”.

Le prime puntate di Paradise 2025 andranno in onda intorno alle 0:30 ed in replica il sabato mattina alle 8.