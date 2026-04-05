Paradise, Rai 2 al San Carlo di Napoli con Sastri, Gragnaniello, Canovic e Griminelli

È ambientata nel Massimo partenopeo la quarta puntata del late night show di Pascal Vicedomini che, per l’occasione, torna nella sua città d’origine per raccontarne il volto contemporaneo attraverso le sue eccellenze artistiche, culturali e istituzionali, in un equilibrio tra intrattenimento e approfondimento che rappresenta la cifra distintiva del programma.

Sul palco i grandi protagonisti della musica italiana e napoletana: Lina Sastri con il maestro Adriano Pennino, Enzo Gragnaniello con Piero Gallo e la cantante afro-napoletana Ste con il Marco Zurzolo Quartet. Spazio anche alla dimensione internazionale con il flautista Andrea Griminelli e il soprano montenegrino Ivana Canovic, insieme alle nuove generazioni rappresentate da Francesco Merola e Marianna Mercurio. E dalla Sala Umberto di Roma, Clotilde Sabatino e Stefano Reali.

Il racconto culturale vede tra i protagonisti lo scrittore e drammaturgo Maurizio De Giovanni, i giornalisti Gennaro Sangiuliano e Carla Puca e il sovrintendente del Teatro San Carlo Fulvio Mucciardi, simbolo di una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo.

Ampio spazio ai temi della legalità e dell’impegno civile con il Prefetto di Napoli Michele Di Bari, il senatore Gianluca Cantalamessa, membro della Commissione parlamentare antimafia, e il deputato Francesco Emilio Borelli, impegnato da anni nella lotta alla microcriminalità.

Come d’abitudine, spazio anche al professor Pietro Lorenzetti, con un intervento dedicato ai temi del body shaming e del bullismo.

«Napoli rappresenta una sintesi straordinaria di cultura, identità e talento – dichiara Pascal Vicedomini –. Con Paradise 2026 raccontiamo il Paese attraverso i suoi luoghi simbolo, costruendo un dialogo tra spettacolo, istituzioni e società contemporanea. Dopo Roma e Bari, sono particolarmente felice di raccontare il grande momento della mia città d’origine».

e il sovrintendente del Teatro San Carlosono tra i protagonisti diin onda da Napoli venerdì 3 aprile, a mezzanotte su Rai 2.