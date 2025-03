Paradise su Rai2, Tajani, de André, Marrazzo, Mughini, Nero e Merola jr tra i tanti ospiti di Vicedomini

Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, il cantautore Cristiano de André, i giornalisti e scrittori Piero Marrazzo e Giampiero Mughini insieme all’attore Franco Nero (reduce dal successo del festival “Los Angeles, Italia” da lui presieduto), sono tra gli ospiti di Pascal Vicedomini nella seconda puntata di Paradise 2025 in onda domani, venerdì 21 marzo, su Rai2 (dopo le 0,30). Con loro anche il cantante e attore Francesco Merola (figlio del re della sceneggiata Mario) con la collega e moglie Marianna Mercurio.

E poi, Silvana Giacobini, il professore Valerio Rossi Albertini, lo showman Francesco Somma coi la sua band Spillenzia per una puntata ricca di riflessioni, notizie e commenti su alcune tra le principali questioni che interessano i giovani, e la gente in generale, in questo momento storico con fatti e questioni che tengono in costante allerta l’umanità.

A completare il cast della trasmissione, gli attori Aurelio Amato e Graziano Scarabicchi insieme alle modelle Ema Mur e Larisa Tafili, al cantattore Coki Ricciolino e i Ciribiribin, al coreografo Samuel Santarelli con i suoi ballerini e al maestro Moreno Conficconi e la sua Paradise Band.