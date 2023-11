Paraguay, ambasciatore partecipa alla Settimana della Cucina Italiana

In presenza dell’ambasciatore Marcello Fondi è stata inaugurata a Novembre 2023 nel supermercato gourmet di Asuncion ‘Casa Rica’, la Settimana della cucina italiana in Paraguay.

L’edizione 2023, dal titolo ‘A tavola con la cucina italiana: benessere con gusto’, è proseguita con la proiezione del film ‘Pranzo di Ferragosto’ di Gianni Di Gregorio presso l’Istituto Dante Alighieri. I prossimi eventi cercheranno di promuovere la cucina e i prodotti italiani attraverso degustazioni di vini e show di cucina, organizzati da chef rinomati come Leonardo Fumarola, che per l’occasione arriverà nel Paese direttamente da Buenos Aires. L’agenda continuerà con eventi al centro di ristorazione Delimarket, alla Monalisa di Paseo la Galeria e si concluderanno con la ‘Velada italiana’ al Sax Palace di Ciudad del Este.