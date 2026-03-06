Paralimpiadi, Mattarella e Meloni alla cerimonia di apertura a Verona

Roma, 6 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’Arena di Verona per partecipare alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Alla cerimonia partecipano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che la premier ha salutato al suo arrivo, e i presidenti delle Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.

Mattarella è stato accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons.

La cerimonia, aperta dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, cantato da Mimì Caruso, e dall’alzabandiera da parte dei Corazzieri in Gran gala, è proseguita con la sfilata degli atleti partecipanti.