Paralimpiadi, Meloni: grazie a nostri atleti, reso orgogliosa la Nazione

Roma, 15 mar. (askanews) – “Si chiudono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti i nostri atleti della Nazionale paralimpica per le emozioni e per i risultati straordinari che avete regalato all’Italia. Con il vostro talento, la vostra determinazione e il vostro esempio avete reso orgogliosa tutta la Nazione. Grazie per aver portato in alto il Tricolore”. Questo il messaggio della premier Giorgia Meloni per la chiusura delle Paralimpiadi. La presidente del Consiglio doveva essere presente stasera a Cortina alla cerimonia di chiusura della manifestazione ma, dopo essere partita, è dovuta rientrare per il tempo avverso.