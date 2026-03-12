Paralimpiadi, quarta medaglia per Chiara Mazzel

Roma, 12 mar. (askanews) – Chiara Mazzel non tradisce le attese. L’atleta della Val di Fassa ha vinto la quarta medaglia di questa sua straordinaria Paralimpiade portandosi a casa sull’Olimpya delle Tofane uno splendido argento nello slalom gigante categoria VI. Mazzel, con la guida di Fabrizio Casal, è arrivata seconda nella gara vinta dall’austriaca Veronika Aigner. Sul podio anche l’altra austriaca Elina Stary. Per l’Italia è la decima medaglia della spedizione paralimpica. “Ha un valore grande questa medaglia”, ha commentato Chiara Mazzel, “perchè arriva dopo un periodo difficile e con la mia guida di sempre, vale molto di più”.