Tokyo, 4 set. – (Adnkronos) – L’Italia conquista la medaglia d’argento nella prova a squadre miste di tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Tokyo. Elisabetta Mijno e Stefano Travisani cedono in finale per 5-4 alla coppia russa. Per l’Italia è la medaglia numero 66 in questa edizione delle Paralimpiadi.